Конфіденційну інформацію про співпрацю цього банку з армією окупантів вдалося дізнатися із загубленою флешки.

Російський "Газпромбанк" співпрацює з командуванням російської армії та нараховує окупантами зарплатню, зокрема й катам з Бучі.

Про це розповіла журналістка "Схем" Наталя Седлецька.

У розпорядженні журналістів опинилася загублена окупантами флешка, на якій виявилося багато банківської інформації.

"Одного разу в одному маленькому селі на Київщині російські солдати забули.. флешку. Інформація на флешці виявилась захищеною, але нам вдалось її відновити за допомогою IT-спеціалістів з Лабораторії цифрової безпеки. З найціннішого на флешці - особисті дані військовослужбовців 64-тої окремої мотострілецької бригади, відомої як "бучанські різники". На кожного солдата - своя ідентифікаційна карта. Окремо у ній зазначені банки, в яких на особистий картковий рахунок військовим 64-тої бригади приходить заробітна плата.

Серед них - "Газпромбанк". Зарплату за злочини в Україні отримує в "Газпромбанку", наприклад, єфрейтор Ігор Рогальов та молодший сержант Геннадій Філіппов з Забайкальського краю, єфрейтор Ілля Сапов з Хабаровська, молодший сержант Олександр Тельнов зі Свердловської області. При цьому - це один із трьох найбільших банків РФ, який і досі не під суворими санкціями Заходу", - розповіла вона.

Завдяки відновлених даним з флеш-накопичувача вдалося ідентифікувати щонайменше 21 армійця 64-ої бригади РФ, які мають відкриті рахунки у "Газпромбанку". Як зазначає Седлецька, усі військові РФ приховують, що служать у цьому підрозділі.

Станом на зараз російських "Газпромбанк" залишається єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій. Саме на рахунки цього банку надходить сплата за російський газ та нафту. Як свідчать докази з флешки, цей же банк виплачує зарплатню та "бойові доплати" російським солдатам, причетним до звірств в Бучі.

У червні "Схеми" звернулися за коментарем до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, де виклали всі віднайдені факти системної співпраці "Газпромбанку" із командуванням російської армії. Розслідування "взяли до уваги", але зазначили, що саме окремі держави-члени Європейського союзу вносять пропозиції до санкційного списку, після чого це фінально затверджує Рада Європейського союзу.

Крім того, журналісти звернулися до Міністерства фінансів США. Відповідь ще не надійшла.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже відключив від SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россільгоспбанк", "Московський кредитний банк" та "Білоруський банк реконструкції та розвитку".

Після цього президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності введення сьомого пакета санкцій проти Росії, який повинен стати ще потужнішим.

Пізніше журналісти з'ясували, що єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій, отримує європейські гроші за енергоносії. Звідти ж Міноборони платить "бойові" армії Росії.

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