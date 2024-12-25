Сили ППО збили 59 ракет та 54 безпілотники під час масованого російського обстрілу.

У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили СЗУ.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

Відео дня

- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька область);

- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.);

- 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

- 106 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені)", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах також поінформували, що противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Масований обстріл Росії по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час масованого обстрілу України російська армія завдала масштабного ракетного удару по Харківській області.

О 06:10 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі, що окупаційні війська завдали щонайменше сім ударів. Одне із влучань зафіксували у Салтівському районі Харкова, на місце виїхали профільні служби.

Згодом він повідомив, що після російських ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. До лікарні госпіталізували двох чоловіків, які отримали осколкові травми. Мер Харкова Ігор Терехов написав про трьох постраждалих у Салтівському районі, щонайменше двоє перебувають у важкому стані.

Вас також можуть зацікавити новини: