Повітряна тривога охопила всю територію країни.

Вранці у середу, 25 грудня, Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пуск ракет російськими загарбницькими військами.

Інформація про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з'явилася у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил о 05:24. Крім того, Україна досі перебуває під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Дрони типу "шахед" фіксують на півночі Чернігівщини, на півночі Сумщини, на сході та півдні Полтавщини та на заході Харківщини.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Оновлено о 06:24: Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.

Оновлено о 06:20: Кременчук, Дніпро, перебувайте в укриттях!

Оновлено о 06:19: Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід. У ОВА повідомили про щонайменше сім російських ударів. За попередніми даними, одне з влучань сталося у Салтівському районі.

Оновлено о 06:17: КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.

Оновлено о 06:16: Ще ракета на Дніпро з північного сходу.

Оновлено о 06:15: Ракета на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.

Оновлено о 06:14: КАР з Харківщини тримає курс на Дніпропетровщину.

Оновлено о 06:13: КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину.

Оновлено о 06:12: Балістика на Харків!

Оновлено о 06:11: КАР продовжує рух Харківщиною на захід області.

Оновлено о 06:10: Повторні пуски балістики на Харків.

Оновлено о 06:08: Ще балістика на Харків.

Оновлено о 06:07: Ракети на Харківщину з північного сходу.

Оновлено о 06:06: КАР на Дніпро зі сходу.

Оновлено о 06:05: Крилата авіаційна ракета на Дніпропетровщині, ще одна балістика на Харківщині.

Оновлено о 06:03: У Харкові чути звуки вибухів, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Оновлено о 06:02: Балістика на Харківщину, жителей Харкова закликали перебувати в укриттях.

Оновлено о 06:01: Ще одна ракета в напрямку Харківщини.

Оновлено о 05:59: Ракета в напрямку Харківщини з Бєлгородської області.

Оновлено о 05:53: Військові пишуть про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку. Через це для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Атака на Україну 25 грудня

Нагадаємо, вночі військові також повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, вони вже здійснили пускові маневри.

Протягом ночі територією України також літали дрони-камікадзе. У областній військовій адміністрації Київської області повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: