Під час масованого обстрілу України російська армія завдала масштабного ракетного удару по Харківській області.

О 06:10 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі, що окупаційні війська завдали щонайменше сам ударів. Одне із влучань зафіксували у Салтівському районі Харкова, на місце виїхали профільні служби.

Згодом він повідомив, що після російських ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. До лікарні госпіталізували двох чоловіків, які отримали осколкові травми.

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Мер Харкова Ігор Терехов написав про трьох постраждалих у Салтівському районі, щонайменше двоє перебувають у важкому стані.

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