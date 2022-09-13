На Чернігівщині удень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода.

Сьогодні, 12 вересня, з території Росії ворог обстріляв прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зазначається, що станом на 21.00 з території Російської Федерації було здійснено п’ять обстрілів прикордоння Чернігівської та Сумської областей у межах зони відповідальності.

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"На Чернігівщині удень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району. Прослуховувалося шість вибухів. З 18.30 повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, в Україні засудили російського танкіста, який напав на жителя Чернігівщини.

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