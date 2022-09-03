Російські окупанти здійснили масований обстріл одного з районів Чернігівщини, зафіксовано понад 50 вибухів.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні, 3 вересня, росіяни із артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували більше 50 вибухів", - зазначив він.
За словами Чауса, жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Голова ОВА додав, що також сьогодні була обстріляна територія біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні пообіді росіяни обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. В результаті російських обстрілів загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.