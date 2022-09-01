Він пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата.

Командира танку російської армії, який брав участь у спробах захоплення Чернігова, засуджено до 8 років та 6 місяців ув’язнення.

Про це в Telegram повідомляє Офіс генпрокурора.

В повідомленні сказано, що за публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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"Прокурори у суді довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення міста Чернігова. На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та "щиро покаявся". При цьому сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину.

Нагадаємо, що раніше в Україні засудили військовослужбовця Російської Федерації, який вбив мирного мешканця Сумської області.

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