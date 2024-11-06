За словами одного з джерел видання, це сталося 4 листопада.

Північнокорейські військові кілька днів тому вперше взяли участь у бойових діях у Курській області. Про це Reuters повідомили двоє американських офіційних осіб.

На умовах анонімності один з посадовців сказав, що північнокорейські війська взяли участь у бою 4 листопада. Джерела не повідомили, чи є вбиті серед солдатів КНДР, і не навели інших деталей, що стосуються цієї події.

Нагадаємо, перед цим у Пентагоні заявили, що в Курській області РФ перебуває щонайменше 10 тис. північнокорейських військових, додавши, що загалом у РФ їх близько 12 тис.

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Військові КНДР на війні проти України

Глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявляв, що росіяни навчають військових КНДР ведення сучасної війни. Зокрема солдати з Північної Кореї вже перебувають на Курщині, переодягнені у військову форму РФ.

4 листопада газета Financial Times із посиланням на високопоставленого співробітника української розвідки писала, що українські війська вперше відкрили вогонь по північнокорейських солдатах у бойових діях у Курській області.

А сьогодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війська КНДР, які зараз воюють на боці РФ проти України, становлять "глибоко небезпечний" момент для світу.

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