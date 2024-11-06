За словами генсека НАТО, війська КНДР на війні в Україні можуть ознаменувати початок темнішої фази конфлікту.

Війська КНДР, які зараз воюють на боці РФ проти України, становлять "глибоко небезпечний" момент для світу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Поглиблення військових і економічних зв'язків між нерозважливою Росією і знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній і індо-тихоокеанській безпеці, вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки", - наголосив Рютте в опублікованій авторській статті для видання POLITICO.

Зокрема політик занепокоєний через зростаючу залежність Росії від своїх "авторитарних друзів", а саме Північної Кореї, Ірану та Китаю. Він попередив, що участь КНДР у війні може ознаменувати початок "набагато темнішої" фази тривалого конфлікту.

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За словами Рютте, Китай "несе особливу відповідальність" через використання свого впливу на Москву і Пхеньян для деескалації конфлікту. Він також дорікнув Пекіну за те, що країна "підтримує" російську економіку та надає доступ до технологій, які використовуються у війні проти України.

Крім того, лідер НАТО закликав партнерів в Індо-Тихоокеанському регіону посилити свою підтримку та закликав західних союзників до активніших консультацій, обміну розвідданими й практичної, а також політичної співпраці з цими країнами, зокрема і в галузі оборони.

"Це небезпечне розширення конфлікту призводить до ескалації війни і демонструє, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною", - підкреслив Рютте.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше билися з північнокорейськими військами на фронті. Більше деталей від не надав, проте наголосив, що зіткнення були маломасштабними.

Своєю чергою очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни навчають військових КНДР веденню сучасної війни. Зокрема сили Північної Кореї вже перебувають на Курщині у російській військовій формі.

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