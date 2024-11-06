Війська КНДР, які зараз воюють на боці РФ проти України, становлять "глибоко небезпечний" момент для світу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
"Поглиблення військових і економічних зв'язків між нерозважливою Росією і знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній і індо-тихоокеанській безпеці, вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки", - наголосив Рютте в опублікованій авторській статті для видання POLITICO.
Зокрема політик занепокоєний через зростаючу залежність Росії від своїх "авторитарних друзів", а саме Північної Кореї, Ірану та Китаю. Він попередив, що участь КНДР у війні може ознаменувати початок "набагато темнішої" фази тривалого конфлікту.
За словами Рютте, Китай "несе особливу відповідальність" через використання свого впливу на Москву і Пхеньян для деескалації конфлікту. Він також дорікнув Пекіну за те, що країна "підтримує" російську економіку та надає доступ до технологій, які використовуються у війні проти України.
Крім того, лідер НАТО закликав партнерів в Індо-Тихоокеанському регіону посилити свою підтримку та закликав західних союзників до активніших консультацій, обміну розвідданими й практичної, а також політичної співпраці з цими країнами, зокрема і в галузі оборони.
"Це небезпечне розширення конфлікту призводить до ескалації війни і демонструє, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною", - підкреслив Рютте.
Війська КНДР в Україні - останні новини
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше билися з північнокорейськими військами на фронті. Більше деталей від не надав, проте наголосив, що зіткнення були маломасштабними.
Своєю чергою очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни навчають військових КНДР веденню сучасної війни. Зокрема сили Північної Кореї вже перебувають на Курщині у російській військовій формі.