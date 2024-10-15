Він зауважив, що дана ситуація вимагає від росіян багатьох зусиль.

Армія РФ стикнеться з рядом "викликів" в разі залучення до участі у війні проти Україні північнокорейських військових.

Про це сказав військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в ефірі "24 Канал", коментаруючи повідомлення у ЗМІ, що в армії країни-агресорки скоро з'явиться "особливий бурятський батальйон", який буде укомплектовано громадянами КНДР.

"Це великий виклик і для російської армії, бо цим "кагалом" треба керувати, тримати в дисципліні. Треба перекладачі, командири, які будуть знати, як з ними спілкуватися. І щоб ці командири знали російську, щоб могли координуватися – які сусіди зліва, справа, куди наступати, куди не наступати, щоб не стріляти по своїх (росіянах)", - зазначив Ступак.

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Більш того, за його словами, не обійдеться без представників контррозвідки КНДР, які будуть слідкувати за моральним станом північнокорейських бійців, щоб ті всі разом не здалися в полон.

"Плюс до цього контингенту, якщо він дійсно є, будуть залучені представники північнокорейської організації, яка забезпечує безпеку. На кшталт КДБ, ФСБ. Для того, щоб робити зріз суспільної думки у контингенті, щоб в них раптом не з’явилась думка "давайте ми повністю перейдемо на бік України, здамося, попрохаємо політичного притулку". Тобто повинна бути всередині якась військова контррозвідка. Тобто представники місцевої спецслужби повинні 100% бути в цьому підрозділі", - сказав колишній співробітник СБУ.

Разом з тим він зауважив, що наразі відсутня офіційна інформація про цей контингент у складі військ ворога.

"Не знаємо достоменно 3 тис. чи 300 людей. Чи це є всі, які приїхали для виконання завдання або тільки перша партія, або пробна партія. Не знаємо, подивимось", - підкреслив Ступак.

Солдати КНДР у складі армії РФ: що відомо

Видання LIGA.net з посиланням на джерело у воєнній розвідці сьогодні заявило, що північнокорейці служитимуть у складі і 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ. З них буде укомплетовано "особливий бурятський батальйон". Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Зараз військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Тиждень тому у Міноборони Південної Кореї заявили, що КНДР може направити війська в Україну на підтримку Росії.

Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася у російську війну проти України.

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