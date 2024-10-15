Йдеться про приблизно три тисячі військових.

В окупаційній армії скоро з'явиться "особливий бурятський батальйон", який буде укомплектовано громадянами КНДР.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у воєнній розвідці, північнокорейці служитимуть у складі і 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ

За словами співрозмовника видання, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Зараз військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

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На думку розвідників, цей особливий батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська, де ведуться бої між ЗСУ та росіянами.

Війна в Україні - допомога КНДР Росії

Кілька днів тому міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР може відправити своїх військових в Україну. У ЦПД наголошували, що деякий контингент північнокорейських військ вже присутній на українській землі – на окупованих територіях.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася у російську війну проти України.

Північна Корея (КНДР) може відправити на допомогу Росії у її війні проти України до 100 тисяч своїх військовослужбовців. І це точно стане великою проблемою для України, вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман.

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