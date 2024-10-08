Також у Південній Кореї прокоментували інформацію про ліквідацію військових КНДР в Україні.

Північна Корея може направити членів своїх збройних сил в Україну, аби підтримати армію РФ. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає Yonhap.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", - зазначив він під час парламентських слухань.

Кім додав, що нещодавні новини про ліквідацію північнокорейських військових на окупованій території України є, швидше за все, правдивими.

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У Yonhap додали, що заява міністра оборони Південної Кореї пролунала тоді, коли КНДР має намір зміцнити зв'язки з РФ, доказом чого є двостороння угода, в якій йдеться про пункт щодо взаємної оборони. Відомо, що угоду підписав північнокорейський лідер Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін під час переговорів, які відбулися у червні цього року.

Ліквідація військових КНДР в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, ЗСУ знищили на Донбасі шість офіцерів Північної Кореї, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення. За інформацією Kyiv Post, перед цією атакою російські окупанти нібито показували колегам з КНДР підготовку військових до штурмових дій.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутник військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що поява військових КНДР може бути потенційною загрозою не тільки для України, а й для інших держав.

"Північна Корея є шалено мілітаризованою країною, в якій все населення так чи інакше прокачується через армію, і там втрати декількох людей не такі важливі. Однак важливим є те, що ті військові КНДР, якщо й отримували якусь інформацію чи навички, бо вони не просто так опинилися в Росії, пройшовши певний відбір, то тепер вони знищені й не будуть носіями певної інформації", - пояснив він.

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