Втрати КНДР становлять уже близько 3 тисяч осіб.

Втрати північнокорейських солдатів у Курській області продовжують зростати, і, за даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, становлять уже 3 тисячі осіб.

Як передає агентство Yonhap з посиланням на брифінг південнокорейської розвідки, загальні втрати військових із КНДР у Курській області становлять близько 3000 осіб: 300 убитих і 2700 поранених.

Південнокорейська розвідка пояснює "масові втрати" північнокорейських солдатів їхнім "нерозумінням сучасної війни", включно з їхньою "даремною" стрільбою по далекобійних безпілотниках.

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Також на брифінгу представники розвідки заявили, що Північна Корея змушує своїх солдатів скоювати самогубства, щоб не потрапити живими в полон до українських військових.

Крім того, зазначається, що північнокорейські солдати, які потрапили в полон в Україні, не висловлювали наміру перебігти до Південної Кореї.

За інформацією південнокорейської розвідки, двоє солдатів КНДР, які потрапили в полон, були з Головного розвідувального управління, ключового північнокорейського військового розвідувального агентства.

Солдати КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох військових КНДР. При цьому він заявив, що Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Водночас президент повідомив, що один із військовослужбовців КНДР, якого Сили оборони взяли в полон на території Курської області, хоче залишитися в Україні.

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