Один з полонених солдатів КНДР хоче залишитися в Україні, - Зеленський

Один із військовослужбовців КНДР, якого Сили оборони взяли в полон на території Курської області, хоче залишитися в Україні.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Служба безпеки України продовжує працювати жз полоненими з Північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий хоче повернутися в Корею. Якщо Кім Чен Ин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів".

Вас також можуть зацікавити новини: