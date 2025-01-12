При цьому український президент зазначив, що для тих солдатів із КНДР, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи.

Крім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, ще будуть й інші. Це тільки питання часу, коли військовим ЗСУ вдасться захопити їх.

Таку впевненість висловив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. "Ні в кого у світі не повинно залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без військової допомоги Пхеньяна.

"Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", - заявив Зеленський.

При цьому український президент зазначив, що для тих солдатів із КНДР, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", - пообіцяв Зеленський.

Полонені військові з КНДР

11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, щ Сили оборони України взяли в полон двох військових з Північної Кореї. Він зазначив, що двоє солдатів були поранені на Курщині. Їх доставили у Київ, де ними зайнялися співробітники СБУ.

"Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України", – написав Зеленський.

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