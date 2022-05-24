Буде блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк", "Газпромбанк", через які йдуть розрахунки.

Сьомий пакет санкцій проти Росії скоро буде введений.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, в рамках обмежувальних заходів передбачається блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк" і "Газпромбанк".

"Не має значення позиція окремих держав. Тому що є концептуальна проукраїнська позиція в Європі. Росія довела своїм способом ведення війни, що це нецивілізована держава, яка порушує будь-які правила, прийняті в гуманному світі, до якого відноситься Європа... Весь цивілізований світ підтримує Україну.

Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, в який входить пряме і непряме енергетичне ембарго, щоб він був у дії... У будь-якому випадку шостий пакет буде працювати. Сьомий пакет буде на підході. Тобто блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк", "Газпромбанк", через які сьогодні йдуть розрахунки", - зазначив Подоляк.

Раніше глава МЗС Франції заявила, що необхідний сьомий пакет санкцій проти РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблокований. Він передбачає зокрема ембарго на російську нафту. Рішення блокує Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.