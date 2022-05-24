Французький міністр виступила за поступове запровадження нафтового ембарго.

Франція наполягає на прийнятті найближчим часом шостого пакету антиросійських санкцій та посиленні підтримки України.

Про це заявила глава МЗС країни Катрін Колонна в ході спільної прес-конференції з німецьким колегою в Берліні, пише CNN.

"Ми повинні швидко прийняти шостий пакет санкцій, який передбачатиме поступове припинення імпорту російської нафти", - заявила Колонна, призначена на цю посаду минулого тижня.

Вона додала, що "оптимістична" щодо схвалення пакета санкцій попри протидію таких країн як Угорщина.

"Ми повинні продовжувати, тому що саме в цій єдності наша сила", - підкреслила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що тільки одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, щоб усунути занепокоєння Угорщини та в кінцевому підсумку ввести нафтове ембарго проти РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблокований. Він передбачає зокрема ембарго на російську нафту. Рішення блокує Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.

Введення санкцій ЄС вимагає схвалення всіх його 27 країн-членів. Зараз уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокує його, посилаючись на велику залежність від російської нафти. Ембарго буде рівносильно "ядерній бомбі, скинутій на угорську економіку", заявляв прем'єр Угорщини Орбан.