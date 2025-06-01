Контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки України (СБУ) знищила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

За словами співрозмовника, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Так, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

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Джерела також надали унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Співрозмовники в СБУ підкреслили, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

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