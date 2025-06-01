З точки зору економічної ефективності диверсійна операція України не має собі рівних.

Унаслідок масованого удару Служби безпеки України по російських аеродромах було пошкоджено понад 40 літаків, включно з бомбардувальниками А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Як пише Clash Report, це свідчить про повний провал у забезпеченні безпеки стратегічних аеродромів Росії.

"Ні ангарів, ні перешкод, ні озброєної охорони. Масові втрати", - наголошується в повідомленні.

При цьому наголошується, що з точки зору економічної ефективності диверсійна операція України не має собі рівних.

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Так, якщо один український FPV-безпілотник може коштувати всього $300-$600, то, наприклад, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС коштує понад 100 мільйонів доларів.

"Це більш ніж 100 000-кратний розрив у вартості", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, знищення бомбардувальників Ту-95МС, які залишаються основою стратегічної авіації Росії, є найпотужнішим ударом по російському військовому престижу і ядерній доктрині.

Якщо Росія позбудеться цих літаків, це призведе до ослаблення потенціалу ядерного удару, різкого скорочення звичайних атак дальнього радіусу дії, зростання залежності від менших Ту-22М3.

Також зазначається, що швидко замінити їх Росія не зможе - ПАК ДА ще не готовий.

Спецоперація СБУ

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомбардують українські міста. Як повідомили УНІАН джерела у спецслужбі, наразі літаки горять на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

За даними джерел УНІАН, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад $2 млрд.

Раніше очевидці в соцмережах заявили, що дрони, які атакували аеродром "Оленяча" під Мурманськом, не прилетіли туди з України. Вони стартували з кузова фури, яка привезла їх у цей район.

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