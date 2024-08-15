Український омбудсман зазначив, що була комунікація, ініційована російською стороною.

Ситуація в Курській області РФ, де просуваються українські сили, змусила російську сторону проявляти ініціативу в питанні обміну військовополоненими. Про це в етері телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Щодо ситуації з російськими військовополоненими, я не можу розкривати деталі. Але всі бачили ці відео, коли російські військові здаються в полон. Знову ж таки, представники Збройних сил України, на підставі Женевської конвенції беруть в полон, забезпечують права російських військовополонених. Ніхто їх не піддає тортурам, ніхто не розстрілює, на відміну від російських збройних сил", – акцентував Лубінець.

Він додав, що російських військовополонених, які потребують медичної допомоги, доправляють в спеціальні місця, де її надають. Потім вони транспортуються у військові табори, які створила Україна на виконання Женевської конвенції.

Відео дня

Омбудсман зауважив, що "була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві" щодо обміну полоненими.

"Я дуже сподіваюсь, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що нібито росіяни прийняли рішення призупинити якісь обміни. У нас на даний час обмін інформацією відбувається. Я так саме інформую і МКЧХ, і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію. І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", – підкреслив Лубінець

Він очікує, що ситуація в Курській області, можливо, все ж таки змінить позицію РФ, яка постійно знаходить нові аргументи, щоб не проводити обміни військовополоненими.

"Я бачу, що ця ситуація, принаймні, змусила ініціативу проявляти з російської сторони. Чим вона завершиться, поки ми не знаємо. Але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", – акцентував омбудсман.

Водночас на уточнююче запитання, чи були серед полонених в Курській області "кадирівці" з підрозділу "Ахмат", він відповів, що не займається "фіксацією, з яких військових частин потрапили російські військовополонені в український полон".

"Але скажу так, що ця ситуація дозволяє мені більш позитивно – стримано, але більш позитивно – зараз розмірковувати про обміни військовополонених", – констатував він.

Операція в Курській області і полонені росіяни

Як писав УНІАН, 14 серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони просуваються у Курській області. Він зазначив, що від початку доби на різних ділянках просування складає від одного до двох кілометрів. Крім того, за цей час було взято в полон ще понад 100 російських військових.

Водночас народний депутат Михайло Цимбалюк розповідав, що під час операції у Курській області Силам оборони України вдалося взяти у полон "жирних фігур", яких росіяни захочуть скоріше повернути в рамках обміну. Зокрема, йдеться про кадирівців, які поповнюють обмінний фонд.

За інформацією ЗМІ, в полон до ЗСУ у Курській області Росії таки потрапили "кадирівці. Але в "Ахматі" відхрестились від них, заявивши, що це нібито бійці іншого підрозділу.

11 серпня проєкт "Хочу жити", створений за підтримки МО і ГУР України оприлюднив відео з ймовірними військовополоненими бійцями підрозділу "Ахмат".

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