Багато з бригад ЗСУ перекидають з інших активних ділянок фронту.

Вторгнення українських військ у Курську область Росії триває вже восьмий день, і в бій вступили бійці ще двох українських десантно-штурмових бригад - 82-ї та 95-ї, пише Forbes.

"З урахуванням підкріплення повітряними десантами український корпус вторгнення тепер містить частково або повністю шість фронтових бригад плюс два окремі батальйони і допоміжні підрозділи безпілотників, артилерії, розвідки і спецпризначенців. Загалом, можливо, близько 15 000 військовослужбовців", - ідеться у статті.

Зазначається, що багато з бригад і батальйонів, які прямують у Курську область, перекидаються з інших активних ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. На думку аналітика Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, це свідчить про масштабні цілі України в цій операції, які включають довгострокову українську присутність в області.

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Що росіяни протиставили ЗСУ

Як пише Forbes, росіяни відбиваються силами щонайменше дев'яти мотострілецьких, десантно-штурмових, морських і арктичних полків і бригад, що потенційно може відповідати або перевищувати чисельність українських корпусів вторгнення. При цьому російські військові не згортають наступ на сході України, навіть посилюючи оборону на півдні Росії.

Як пише видання, втрати з обох сторін зростають, оскільки в бій вступають все нові сили. Українці все ще мають перевагу, і швидше за все, російському військовому командуванню на Курському напрямку доведеться розгорнути другий ешелон резервів, оскільки війська першого ешелону не зможуть зупинити наступ.

Контрнаступ ЗСУ в Курській області - новини

Операція ЗСУ в Курській області Росії почалася 6 серпня, а в середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

При цьому, як писав Bloomberg, Україна тримала в таємниці від Заходу плани щодо свого вторгнення в Росію, поки її війська не завдали удару.

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