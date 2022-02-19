Спокій ЗСУ та карнавал фейків. Що відбувається на Донбасі

На Донбасі тривають обстріли та небезпечні провокаційні ігри Кремля. Щогодини приходять тривожні новини, й ніхто не візьметься сказати, що буде далі. Доволі передбачувані лише інформаційні маніпуляції росіян та їх маріонеток в ОРДЛО – один недолугий фейк змінюється іншим. Але все, на щастя, не впливає на спокій та бойовий дух ЗСУ.

"Пророцтва" терориста Стрєлкова

Останні кілька тижнів російські пропагандисти, в тому числі ботоферми в соцмережах й так звані ЗМІ ОРДЛО, використовували будь-який привід, щоб брехливо заявити: українська армія готується до наступу. Абсолютно будь-яка новина розглядалася під кутом: "Скоро війна". Навіть відсутність новин подавалися як тривожний знак: "За такого скупчення сил та коштів стріляють дуже мало. Таке відчуття, що це - затишшя перед бурею", - лякали бойовики ще тиждень тому.

Паралельно йшлося про те, що Україна нібито загрожує РФ. Так, 13 лютого військовий злочинець Стрєлков (Ігор Гіркін) розповідав мешканцям Ростова та Таганрога: "Якщо будуть масштабні військові дії, до вас залітатиме". Можливо, через це останню добу в Ростові не надто радіють "біженцям" з Донбасу. В російських пабліках несеться: "Чому вони до нас їдуть? Нам що, за них воювати?". Проте в суботу, 19 лютого, російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про обстріл їхніх прикордонних селищ. Так і хочеться запитати: "Невже співпало?".

А от справді "залітає" у прифронтові міста та селища України. Вже кілька днів обстріли йдуть практично вздовж усієї лінії фронту. Б'ють з важкого.

"З 00:00 по 12:00 Росія випустила по позиціях ЗСУ 621 снаряд. З яких 167 — це снаряди калібру 122-мм", - повідомила в суботу на своїй сторінці український військкор Ольга Омельянчук.

Волонтерка Юлія Толмачова каже, що загострення ніяк не вплинуло на прохання військових. Їм так само потрібні коптери, електрокабелі, генератори для позицій на передовий. На це витрачаються сотні тисяч доларів. І в останні тижні, на фоні тривожних нових про ймовірну ескалацію, українці почали активніше допомагати (проте все ще не так, як у 2014 році).

Військові, з якими спілкувався УНІАН, кажуть, що супротивник у перші дні працював по площах, це не схоже на обстріл, який здійснювали минулої осені кадрові російські військові.

"Піднімали 2-3 безпілотника, які виманювали наші засоби РЕБ, а ще один БПЛА без жодних перешкод корегував вогонь по наших позиціях. Застосовувались контрбатарейні засоби: виїжджає три знаряддя русні, чітко ведуть по нас вогонь, ще три-чотири знаряддя їх прикривали", - розповідав Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, Герой України, командир 1-ї штурмової роти ДУК ПС.

Але, хоча у РФ продовжують розповідати казки, що "іхтамнєт", російські кадровики постійно знаходяться на окупованій території. Ймовірно, Росія може спробувати використати загострення задля їхньої "легалізації". Недарма в Держдумі РФ вже закликали ввести на Донбас російські війська.

"Росіяни постійно на окупованій території, у них там ротації, їх убивають. Ніякі шахтарі з нами не воюють. Кремлю цікава дорога з Новоазовська до Криму. Їм життєво необхідно забезпечити півострів енергоносіями, водою. Швидше за все, цей напрямок вони й розхитуватимуть. Але наші - не пальцем роблені. Провокації відбуваються постійно. Наші відповідають, лише коли сильно допікають, максимально стримуються. Все нормально. Все під контролем. Настрій бойовий: "Годі погрожувати. Давайте, йдіть, наваляємо", - розповідав УНІАН волонтер Юрій Москаленко.

"Людей вигнали з автобусів на вулицю. Діти замерзають"

Вже кілька тижнів і українці, й іноземні експерти обговорюють питання casus belli – що саме може стати приводом для Кремля розпочати широкомасштабні військові дії на українських кордонах. Усі гадали, кого кремлівські сценаристи виберуть на роль "розіп'ятого хлопчика". Про помилкові звинувачення в обстрілі російських територій ми вже згадали вище. Другий напрямок для можливих провокацій – так звана евакуація.

Ревучі сирени повітряної тривоги, новини про "наступ" ЗСУ, заява ватажків псевдореспублік "Л/ДНР" про необхідність евакуації сильно підняли градус напруги. Результат – у п’ятницю біля заправок та банкоматів на окупованих територіях виросли черги.

"По телевізору показують карту, а там Донецьк в оточенні! І постійно в новинах: "Евакуація! Евакуація!". Я вже думала їхати, добре, дочка відмовила. Сьогодні в місті тихо, а в новинах про те, як "добре" розселили наших в наметах на двоярусних ліжках", - розповідає донеччанка, яка, зі зрозумілих причин, воліє себе не називати.

Й такі настрої не у неї однієї.

Про особливості "евакуації" з окупованого Донбасу написала й російська журналістка Олена Романова. За її словами, у Ростовській області до прийому донеччан, жінок, дітей готові не були: "Людей вигнали з автобусів на вулицю. Взагалі. Діти замерзають. Один автобус заглух десь у полях – скінчився бензин".

"Вони хотіли б зробити картинку для того, щоб світова спільнота подумала, що дійсно Україна планує напад, або вже почала наступ. Я спілкуюсь з людьми, які залишились там (на окупованій території, - УНІАН). Вони дивляться на все з певним острахом, побоюються, що їх використовують як своєрідну жертву, що можуть бути провокації, що вони можуть постраждати, відчувають себе "агнцями на закланні". Переживають, що розділяють (жінок та дітей намагаються вивезти, чоловіки залишаються через "мобілізацію"). Деякі закрили двері не відповідають на дзвінки, - розповідає колишній бранець "ДНР", релігієзнавець Ігор Козловський.

"Всі розуміють, що немає автобусів, щоб вивезти таку кількість донеччан. Вони покажуть картинку, що начебто є черги на кордоні. Так, дійсно, хтось виїжджає на авто, але у більшості населення їх немає. Планують примусово вивезти дітей з інтернатів, дитячих будинків. Де та як їх будуть розташовувати, які для цього є можливості у Ростовській області? І всі побоюються провокацій, що автобуси можуть бути підірвані. Люди, які там знаходяться, розуміють, що у місцевих маріонеток досить, я б сказав, патології, щоб це зробити", - додає він.

"Оборону треба тримати й на інформаційному фронті"

Новини пропагандистів лише посилюють тривогу. В суботу на мосту, яким має відбуватися "евакуація", нібито знайшли автомобіль, начинений вибухівкою. Фейки створюються поза всякою логікою, телеглядачі ковтають марення про те, що машина, яка залишилася біля мосту, не повинна була викликати підозр.

"Люди задурені пропагандою так, що критичного мислення взагалі немає. Невміння аналізувати стає характерною особливістю для російського населення. Люди звикли жити у фейковому маренні, їх картина світу вже не може включити правдиві елементи", - каже Ігор Козловський.

Масова евакуація 700 тисяч осіб мирного населення справді відбувається лише у фантазіях пропагандистів та тих, хто вже пиляє виділений на це бюджет.

"Жодних "колон" немає. Як пишуть самі ж місцеві мешканці у соцмережах, ринки на окупованих територіях працюють, підприємства і шахти також, їхати в Росію ні у кого бажання немає (у 2014 вони вже достатньо "наїлися" російської "доброзичливості"). Першим ділом російські пропагандисти на камеру "евакуювали" дитячі будинки, щоб у найкращих традиціях Геббельса "полоскотати" вразливого російського телеглядача. Крім того, потрібно розуміти, що росіяни продовжують роздмухувати ситуацію, в першу чергу з метою залякати громадян України, які в кожній новині бачать реальну підставу для розв'язання війни. А це, у свою чергу, підвищує паніку, яка зараз нам лише зашкодить", - каже прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський.

Його доповнює Ігор Козловський: "Головне - зробити, щоб психіка людини не витримувала постійної напруги. Я знаю людей, які начебто вміють слухати, думати. Коли ти з ними говориш, вони приходять до тями, але як тільки вони перемикаються на інші потоки інформації, потрапляють у своєрідну пастку, не можуть вийти за межі системи, яка нав’язується. Це і є війна, але вона перейшла у соцмережі, на інформаційний рівень. І нам треба тримати не меншу оборону, ніж на фронті. Потрібна профілактика, медіаграмотність, заняття в школах. Треба, щоб люди вміли розпізнавати фейки, шукати правильні джерела інформації. Або, якщо не витримує психіка, взагалі відволікатися на інші інформаційні меседжі".

Якщо бути уважними до того, яку інформацію споживати, можна знайти багато корисного "заспокійливого". Наприклад, яким чином пропагандисти створили "черги" з "колон біженців" на кордоні з РФ – просто закривши кордон. Або як заяви-блискавки про "екстрену евакуацію" ватажки "Л/ДНР" записали ще… 16 лютого. І назвали це "планом Мангуста". І ще одна втішна новина – те, наскільки незграбно робляться ці вкиди й відверті фейки, дає один за одним докази для усього світу про агресію РФ.

Влад Абрамов