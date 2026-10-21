Маск погодився уповільнити роботу Starlink для України, - WSJ

Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink телефоном невдовзі після того, як інформація про обмеження стала публічною.

Американський мільйонер, засновник компаній SpaceX Ілон Маск наказав обмежити роботу військової версії Starlink, від якої залежить Україна, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників та осіб, обізнаних у цій справі.

Видання стверджує, що Маск погодився уповільнити роботу супутникової інтернет-системи Starlink, яка забезпечує доступ до Інтернету за допомогою тисяч супутників, що обертаються навколо Землі.

Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink телефоном невдовзі після того, як інформація про обмеження стала публічною. Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв одноосібно, а Трамп не віддавав конкретного наказу покарати Україну.

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Однак джерело, обізнане із ситуацією, повідомило, що перед запровадженням нового обмеження швидкості Маск спілкувався з кількома високопосадовцями адміністрації, зокрема із самим Трампом.

Засновник SpaceX встановив обмеження на швидкість, з якою українське обладнання могло залишатися підключеним до супутникової мережі. Це зробило деякі бойові безпілотники та дрони, що використовуються для збивання ворожих дронів, практично непридатними для використання.

За словами американських чиновників та осіб, обізнаних у цій справі, це викликало паніку в Києві та розгубленість в адміністрації Трампа.

Видання зазначило, що і Маск, і президент США Дональд Трамп висловили обурення щодо України за те, що вона протягом останніх тижнів здійснювала атаки на російські нафтопереробні заводи. Очільник Білого дому стверджує, що через ці атаки ціни на енергоносії завищені.

Сповілення роботи Starlink

Раніше УНІАН повідомляв, що депутат з Пенсильванії Майк Фіцпатрік пообіцяв, що ті, хто обмежує діяльність Starshield, "стануть предметом ретельного розслідування та будуть притягнуті до повної відповідальності". Він виступає за те, щоб провести слухання в Конгресі та ввести "негайні жорсткі й каральні скорочення бюджету для будь-якого відповідального відомства чи його керівника". Сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни назвав це або "неприйнятною помилкою чи упущенням", або свідомим "рішенням розчистити поле для російського нападу".

Також ми писали, що ВВС навело слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, що Starlink дає Україні можливість бачити, що насувається, і захищати людей. Волкер додав, що якщо його відключити, то загине ще більше людей, і це дуже цинічне та безсердечне рішення – уповільнювати цей процес таким чином, як це було зроблено. Крім того, супутниковий зв’язок потрібен Україні для захисту свого повітряного простору від російських атак. Зокрема, для керування дронами-перехоплювачами, які збивають "Шахеди".

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