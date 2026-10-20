Сенатори вимагають притягнути до відповідальності тих, хто блокував Starlink Україні, - CNN

Адміністрація США відмовилася від відповідальності, але перебої сталися саме тоді, коли президент США Дональд Трамп різко відвернувся від України.

Навіть деякі провідні представники Республіканської партії вимагають відповідей, хто саме уповільнив роботу важливої системи супутникового зв’язку, якою користується Україна, і обіцяють покарання для винних. Однак адміністрація Трампа та її головний союзник, Ілон Маск, досі надавали плутані, неповні й іноді суперечливі відповіді, повідомляє CNN.

Видання зазначило, що адміністрація США відмовилася від відповідальності, але перебої сталися саме тоді, коли президент США Дональд Трамп різко відвернувся від України й переорієнтувався на Росію в її багаторічній війні.

"І, здається, Маск минулого тижня неодноразово вказував пальцем на Трампа", - додається в статті.

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Нагадується, що скандал розпочався тиждень тому, коли Україна звинуватила компанію Маска SpaceX у серйозному ускладненні її оборони через раптове обмеження доступу до інтернет-сервісу Starlink, який використовує супутники на низькій орбіті.

Видання пояснило, що Україна використовувала Starlink та пов’язаний з ним сервіс військового призначення Starshield для швидкого зв’язку, а також для запуску та запобігання атакам дронів.

Україна також звинуватила адміністрацію Трампа в обмеженні обміну розвідданими щодо майбутніх російських атак. Однак, як вказується в статті, ці звинувачення уряд США заперечує.

Видання зауважило, що рішення Маска хоча б зробити жест назустріч Трампу також є надзвичайно примітним, зважаючи на те, що генеральний директор SpaceX є одним із головних союзників Трампа та найбільшим спонсором його політичної партії під час проміжних виборів. За даними, він витратив сотні мільйонів доларів на підтримку Республіканської партії.

"Маск міг би просто сказати, що рішення щодо програми Starshield ухвалює федеральний уряд, і на цьому зупинитися. Але він продовжив: "а в кінцевому рахунку – президент США". А потім він ще й опублікував допис із позначкою "Правда"", - зауважується в статті.

На тлі цієї плутанини деякі республіканці в Конгресі вимагають відповідей.

Зокрема, депутат з Пенсильванії Майк Фіцпатрік в понеділок у мережі X пообіцяв, що ті, хто обмежує діяльність Starshield, "стануть предметом ретельного розслідування та будуть притягнуті до повної відповідальності".

Він виступає за те, щоб провести слухання в Конгресі та ввести "негайні жорсткі й каральні скорочення бюджету для будь-якого відповідального відомства чи його керівника".

Сенатори, чий термін повноважень добігає кінця, – Том Тілліс із Північної Кароліни та Джон Корнін із Техасу – також приєдналися до демократів у вимозі притягнення до відповідальності.

Видання зазначило, що Тілліс назвав це або "неприйнятною помилкою чи упущенням", або свідомим "рішенням розчистити поле для російського нападу".

"Відповіді, можливо, не з’являться найближчим часом, але ця суперечка може знову вийти на перший план, якщо в січні демократи отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу", - констатується в статті.

Обмеження Starlink в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами державного секретаря Марко Рубіо, США не причетні до обмеження швидкості Starlink для України. Він додав, що ніхто в Білому домі не віддавав наказів уповільнювати роботу інтернету або знижувати швидкість з’єднання, щоб перешкодити використанню системи певними безпілотниками. Рубіо розповів, що Україна просила США надати доступ до Starshield, щоб завдавати дальнобійних ударів углиб Росії, однак поки що такого доступу немає. Держсекретар США поділився, що, наскільки йому відомо, система знову працює.

Також ми писали, що The Telegraph, посилаючись на чотирьох обізнаних співрозмовників, стверджує, що ініціатором обмежень Starshield для України був безпосередньо власник компанії SpaceX Ілон Маск. Примітно, що президент США Дональд Трамп нібито охоче погодився з цим. у публічних коментарях Маск почав заперечувати свою причетність до обмежень. Він заявляв, що рішення ухвалювали американські військові та глава держави. Однак, за словами високопоставленого джерела видання, ця версія не відповідає дійсності.

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