Обмежити Starlink в Україні запропонував Маск, а Трамп погодився, – The Telegraph

Сам мільярдер потім заперечував, що має стосунок до проблем зі Starlink в Україні.

Ініціатором обмеження роботи Starshield в Україні був безпосередньо власник компанії SpaceX Ілон Маск. А президент США Дональд Трамп охоче на ідею погодився. Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників.

За даними журналістів, саме Маск запропонував Трампу запровадити обмеження для системи, яку українські військові використовують у тому числі для протидії російським безпілотникам, які атакують українські міста. Одне із джерел стверджує, що американський президент погодився з цією пропозицією, після чого Пентагон реалізував відповідні заходи.

При цьому у публічних коментарях Маск почав заперечувати свою причетність до обмежень. Він заявляв, що рішення ухвалювали американські військові та глава держави. Однак, за словами високопоставленого джерела видання, ця версія не відповідає дійсності.

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"Він написав у соцмережах, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді вони обоє брали в цьому участь", – цитує The Telegraph свого співрозмовника. Інші джерела, зокрема європейський високопосадовець і двоє представників України, підтвердили цю версію подій.

Обмеження мали безпосередній вплив на можливості української протиповітряної оборони. Як пояснює видання, швидкість дронів, що використовують Starshield, обмежили приблизно 160 км/год. Це суттєво ускладнило перехоплення російських реактивних безпілотників, які рухаються приблизно вдвічі швидше.

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію "дуже небезпечним і неприємним сюрпризом". За його словами, згодом з’явилися сигнали з Білого дому про відновлення можливостей системи, хоча обмеження швидкості ще не повернули до початкового рівня.

Маск і Трамп заперечують обмеження Starlink

Як писав УНІАН, після того як сповільнення роботи Starshield, військової версії Starlink, викликало обурення в Україні, Європі та в самих США, Ілон Маск заявив, що не має стосунку до рішень щодо обмеження роботи системи. Він пояснив, що Starshield належить уряду США, а всі обмеження визначають американські військові та президент.

Однак і в Білому домі теж почали активно заперечувати свою причетність до перешкоджання українській обороні. Сьогодні Дональд Трамп заявив, що США не причетні до обмежень Starlink в Україні, та висловив сумнів, що проблеми взагалі були.

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