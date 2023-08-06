Зазначається, що це була навмисна провокація Росії.

Білоруські добровольці з полку Калиновського заявили, що під час масованої ракетної атаки на Україну 5 серпня пусків ракет з території РБ не було.

Як зазначається в офіційній заяві полку, це була провокація РФ з метою втягнути Білорусь у війну. Добровольці закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази.

"Сьогодні в мережі поширювалася інформація про те, що з території Білорусі було завдано ракетного удару по території України. Офіційно заявляю, згідно з нашою інформацією, жодних атак з боку Білорусі не відбувалося. Це чергова спроба Росії втягнути режим Лукашенка у повномасштабну війну", – зазначив представник полку Калиновського у відеозверненні.

Також у полку заявили, що російський диктатор Володимир Путін програє війну проти України. Задля уникнення розгрому він намагається втягнути у війну Білорусь.

"Білорусь перебуває під військовою окупацією Росії. А Путін програє у війні. У війні, яку сам же і почав. Маніпулюючи страхом білоруського диктатора, він вкотре намагається зробити білорусів співучасниками злочинів проти людяності. Я звертаюся до всіх білорусів, зокрема і до білоруських військових. Не виконуйте злочинних наказів, які Лукашенкові спускає Кремль. Не віддавайте життя за владу божевільного диктатора і не дайте себе обдурити", – закликав представник полку.

До речі, моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" також заперечує, що з території Білорусі запускали ракети по Україні ввечері 5 серпня. Не було ні наземних пусків, ні злетів авіації.

Масована ракета атака на Україну 5 серпня

Ввечері 5 серпня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Повідомлялося, що частину ракет запустили з території Білорусі.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли, що з вечора 5-го по ранок 6-го серпня українські воїни ліквідували 30 російських ракет та 27 ударних. Були знищені 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 13 крилатих ракет "Калібр" і 27 дронів Shahed-136/131.

5 числа й у ніч на 6 повітряна тривога лунала у низці областей України. Крім того, у деяких регіонах бачили ворожі ракети. Зокрема, у Хмельницькій області лунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що працювали сили протиповітряної оборони.

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