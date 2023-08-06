Протиповітряна оборона України знищила десятки дронів та ракет.

З вечора 5-го по ранок 6-го серпня силами протиповітряної оборони було знищено 30 ракет та 27 ударних дронів російських окупантів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. "З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюємо.

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У ніч на 6 серпня, як зазначається, ворог продовжив атакувати ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" - з акваторії Чорного моря, та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БПЛА Shahed-136/131, 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555. Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу", - поінформували в ПС ЗСУ.

Протиповітряною обороною знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БПЛА Shahed-136/131.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав по території України 20 ракетних ударів. 12 ракет "Калібр" було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема застосував чотири ударних дрони типу Shahed - усі було знищено.

Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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