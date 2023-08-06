Ворог вчергове атакує Україну ракетами.

Росія вже втретє за добу влаштовує масштабну атаку по Україні. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Жителів Сумщини та Харківщини закликали терміново пройти до укриттів, оскільки ракети фіксували в районі російського Бєлгорода.

О 03:00 військові заявили, що крилаті ракети входять в повітряний простір України.

Відео дня

Оновлено 03:10: Чернігівська область – ракетна небезпека.

Станом на 03:11 мапа повітряних тривог виглядає так:

Оновлено 03:18: Ракетна небезпека поширилася на Київську область. Там огологшено повітряну тривогу.

Оновлено 03:26: Ракетна небезпека на Черкащині, повідомляють ПС ЗСУ.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець пише про підвищену ракетну небезпеку в області.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що ракети уже на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

Оновлено 03:36: Ракетна небезпека на Кіровоградщині.

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Ракетні удари РФ по Україні

Ввечері у суботу, 5 серпня, російські загарбники вчергове обстріляли Україну. Ворог завдав масованого ракетного удару – фіксувалися пуски ракет "Калібр". Пізніше стало відомо, що росіяни також випустили ракети "Кинджал" з винищувачів "МіГ-31К". Крім того, повідомлялося про пуски ракет з Білорусі. Проте представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що ці пуски могли бути імітаційними.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти били по Хмельницькій області та підприємству "Мотор-Січ", який знаходиться в Запорізькій області. Частину ракет вдалося збити силам ППО.

Водночас вночі 6 серпня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Також фіксувалися пуски ракет "Калібр".

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