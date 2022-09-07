Ракети раніше були зняті з корабля союзника.

Українські військові, які в червні потопили російський військовий корабель ракетами "Гарпун", були навчені в США.

Ця ключова деталь удару і деякі інші були розкриті Біллом Лапланте, заступником міністра оборони із закупівель і підтримки, під час конференції.

"Ми зняли їх з корабля, помістили на кілька бортових вантажівок, поставили гарпуни, модулі на бортову вантажівку, а потім іншу бортову вантажівку для джерела живлення, з'єднали його кабелем, з'ясували, що його можна експортувати, привезли українців, які будуть тренуватися на ньому, а наступного тижня цими "Гарпунами" були потоплені два російські кораблі", - сказав він.

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Протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing, використані при нанесенні удару, були передані українцям союзником США, якого ЛаПланте не розкрив. Ракети були зняті з корабля союзника, а потім встановлені в кузові бортової вантажівки. Друга бортова вантажівка слугувала "джерелом енергії", - розповів він.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, і ми просто недостатньо говоримо про це", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними CNN, США працює над планом підтримки української армії на роки вперед.

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