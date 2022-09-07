Пентагон зосереджений на наступних п'яти роках після закінчення війни в Україні.

США розробляють план підтримки української армії в середній і довгостроковій перспективі. Йдеться також і про підтримку після перемоги над російською армією.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, цю місію очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Поки що Пентагон зосереджений на наступних п'яти роках після закінчення війни в Україні.

Відео дня

На даний момент проводиться аналіз, який ляже в основу планування майбутніх поставок зброї і створення довгострокової програми військової підготовки США. Очікується, що аналіз буде готовий протягом одного-двох місяців.

Відзначається, що в підсумку це може продовжити допомогу від США і союзників для України на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння, які можуть бути завершені навіть до кінця першого терміну Байдена.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 серпня в західних ЗМІ з'явиась інфомація, що США на День Незалежності України, 24 серпня, оголосять про виділення рекордного пакету військової допомоги на 3 мільярди доларів.

За словами співрозмовників, кошти підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Однак не виключається, що протягом року вони ще не з'являться на полі бою.

Гроші також підуть на навчання і оснащення українських військових, щоб забезпечити їх боєздатність "на довгі роки".

Вас також можуть зацікавити новини: