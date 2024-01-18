Виділення допомоги Україні Штати розглянуть тільки після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою.

Республіканці хочуть мати відповіді на питання, в чому полягає кінцева мета та стратегія США щодо України та як забезпечується звітність стосовно допомоги.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні питання про те, чому це має продовжуватися без наявності належних відповідей. Тож я їх вимагатиму", — заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон на брифінгу.

Крім того, США схвалять подальшу допомогу Україні тільки після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою. Йдеться про врегулювання кризи з мігрантами на південному кордоні.

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"Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і говоритиму про це надалі", — підкреслив Джонсон.

Допомога США Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Білий дім запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні, але запит не був схвалений. Головним проблемним питанням стала безпека кордону Штатів.

Президент США Джо Байден у середу, 17 січня, зустрівся з керівництвом Конгресу, у тому числі з очільниками й провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату й обговорив з ними стратегічні наслідки бездіяльності щодо України американської держави та світу загалом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що крайній термін схвалення допомоги від Штатів, щоб затримка не вплинула на ситуацію на фронті, - кінець січня.

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