Важливо, щоб Трамп не втрутився в процес перемовин.

Рішення про допомогу від США Україна потрібно ухвалити в найближчі тижні.

Про це сказала народний депутат України Олександра Устінова в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що позавчора розмовляла в Давосі з делегацією Конгресу США, керівником якої був сенатор Кріс Кунс. Він зазначив, що цього тижня не голосуватиметься рішення про допомогу Україні. "А наступного тижня вони мають повернутися до питання України", - сказала Устінова. За її словами, йшлося про те, що перший пакет домовленостей не сподобається ні демократам, ні республіканцям, тому будуть якісь додаткові перемовини. "Але ми маємо велику надію, що в найближчі кілька тижнів ця допомога буде ухвалена. І я їм прямим текстом, скажу чесно сказала, якщо цієї допомоги не буде в найближчі кілька тижнів, то Україна програє війну", - зазначає Устінова.

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Вона повідомила, що сенатор Кунс відповів, що в них є завдання від Білого дому, що потрібно домовлятися з колегами і знайти консенсус в питанні щодо кордону, щоб Україні були виділені гроші.

"Єдине питання, яке може стати нам на заваді і яке може серйозно вдарити по процесу перемовин, якщо Дональд Трамп зараз втрутиться в це як політик, який, наймовірніш,е буде кандидатом від Республіканської партії на президентських виборів", - вважає Устінова.

Допомога США для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен в Давосі в інтерв’ю CNBC сказав, що Сполучені Штати Америки зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне, щоб пережити 2024 рік. Зокрема, йдеться про затвердження Конгресом додаткового фінансування, про яке попросив президент Джо Байден.

Він зазначив, що йдеться про 50 мільярдів доларів, які витрачаються прямо в США на закупівлі товарів для оборони України.

Білий дім ще в 2023 році запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули без остаточного голосування. Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону.

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону.

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