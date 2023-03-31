У списку будуть різні типи боєприпасів, у тому числі танкові.

Сполучені Штати Америки можуть у понеділок оголосити новий пакет безпекової допомоги Україні на 2,6 млрд дол.

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, новий пакет військової допомоги включатиме радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози.

Також у списку будуть інші типи боєприпасів, у тому числі танкових. Крім того, планується включити у пакет допомоги високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці та додаткові снаряди для ППО NASAMS.

Відео дня

Військова допомога від США - деталі

16 березня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Пакет охоплює боєприпаси для наданих Сполученими Штатами HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Крім того, надаються: 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети; комплекси протитанкової зброї АТ-4; гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них; підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод; обладнання для розмінування та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: