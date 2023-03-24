Берлін заявив, що німецька промисловість передасть Києву одразу три бронемашини Dachs.

У п'ятницю 24 березня німецький уряд погодив для України новий пакет військової допомоги, в який вперше увійшли броньовані інженерні машини Dachs. 20 березня про новий пакет допомоги також оголосили США.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Бундестагу, Київ отримає три Dachs, запчастини до танків Leopard та БМП Marder, 70 кулеметів MG3, а також 30 систем виявлення ворожих дронів (раніше Німеччина вже передала Україні 30 систем, тож загалом кількість поставок охоплює 60 систем).

Окрім цього, до нового пакету допомоги Німеччини увійшли 155-мм високоточні снаряди, боєприпаси для РСЗВ MARS II та інше озброєння.

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Також уряд ФРН зазначив, що бронемашини Dachs Україна отримає від німецької промисловості, інше - Німеччина передасть з власних оборонних запасів.

Військова допомога Німеччини Україні - останній пакет

Нагадаємо, що 16 березня уряд Німеччини також підтримав Україну черговим пакетом військової допомоги.

Тоді Київ отримав 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм; 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси (їх кількість німецький уряд не уточнив); 500 пістолетів SFP9; два автонавантажувачі; боєприпаси для MARS II (кількість не вказано); чотири мобільні антенно-щоглові системи; два ангарні тенти; 25 генераторів.

Також тоді анонсували, що незабаром Берлін передать Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм й ракети до ЗРК Iris-T SLM.

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