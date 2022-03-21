США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід вважає малоймовірним участь американських військ у складі миротворчого контингенту ООН в Україні.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Вона уточнила, що під час візиту Польщі американський президент обговорюватиме з польським колегою питання введення миротворців до України, де триває війна з Росією.

Дипломатка зазначила, що Сполучені Штати навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які таке рішення ухвалять.

США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. Томас-Грінфлід назвала їх "односторонніми": "Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення".

Як писав УНІАН, Білий дім підтвердив візит Байдена до Польщі, де американський лідер зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою.

Його поїздка відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.

3 березня Верховна Рада схвалила запит до ООН щодо введення миротворчого контингенту до України через розгорнуту Росією агресію. Депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент тощо негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

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