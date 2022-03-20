Українці масово рятуються від війни / фото REUTERS
Міграційне агентство ООН заявило, що близько 6,5 мільйона українців були змушені покинути свої будинки через війну, що почалася.
Про це пише AP.
За їхніми даними, понад 12 мільйонів людей застрягли в постраждалих районах або не можуть залишити їх через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також відсутність ресурсів або інформації про те, де знайти укриття і житло.
В агентстві ООН у справах біженців заявили, що війна спровокувала найсерйознішу кризу з біженцями в Європі з часів Другої світової війни.