Війна спровокувала серйозну кризу з біженцями в Європі.

Міграційне агентство ООН заявило, що близько 6,5 мільйона українців були змушені покинути свої будинки через війну, що почалася.

Про це пише AP.

За їхніми даними, понад 12 мільйонів людей застрягли в постраждалих районах або не можуть залишити їх через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також відсутність ресурсів або інформації про те, де знайти укриття і житло.

В агентстві ООН у справах біженців заявили, що війна спровокувала найсерйознішу кризу з біженцями в Європі з часів Другої світової війни.

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