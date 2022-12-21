В рамках цього пакету Україна також отримає високоточні керовані бомби для винищувачів.

Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійдуть системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Як повідомляє The Associated Press, про це повідомили високопоставлені американські чиновники на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США. Оскільки Білий дім офіційно не оголосив про допомогу, чиновники розповіли про нього на умовах анонімності.

Як зазначає видання, ця допомога свідчить про розширення США видів передового озброєння, яке вони відправлять в Україну для посилення протиповітряної оборони країни.

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У пакет, який оголосять сьогодні, увійде зброя зі складів Пентагону на 1 мільярда доларів та ще 800 мільйонів доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

Втім, наразі невідомо, коли Patriot прибуде в Україну, оскільки українців ще не навчили користуватися системою. Навчання триватиме кілька тижнів.

Йдеться про передачу Україні батарею Patriot. Зазвичай одна батарея Patriot зазвичай включає до восьми пускових установок, кожна з яких може містити чотири ракети.

За словами офіційних осіб, до пакету також буде включено нерозголошену кількість комплектів високоточних керованих бомб для винищувачів Joint Direct Attack Munitions або JDAM. Крім того, Україні передадуть нерозголошену кількість ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських і мінометних снарядів, вантажівки та протирадіаційні ракети класу "повітря-поверхня" HARM.

Візит Зеленського у США

У середу, 21 грудня 2022 року, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Як повідомили американські ЗМІ, раптова поїздка Зеленського до США збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США підтримують нашу країну. Зокрема, Штати надають Україні військову техніку, а також навчають українських військових.

Крім того, США мають намір відправити Україні комплекти електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби". Саме вони забезпечують високий ступінь точності наведення.

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