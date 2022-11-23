Президент США Джо Байден доручив виділити відповідні кошти.

Сполучені Штати Америки передадуть військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів.

Як повідомив держсекретарь США Ентоні Блінкен, цим пакетом допомоги передбачено передачу додаткового озброєння, боєприпасів та засобів ППО із запасів Міністерства оборони США.

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додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;

додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS;

200 високоточних 155-мм артилерійських снарядів тощо;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

150 транспортних засобів HMMWV;

понад 100 легких тактичних машин;

понад 200 генераторів;

частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб вона могла продовжувати захищати себе і зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів, коли настане час", – сказав держсекретар.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи оголошення про новий пакет допомоги, наголосив, що це "саме та сила, яка дозволить нам виграти війну". Він подякував союзникам України.

"Ще 400 млн доларів на військову допомогу для України від США. Президент США Джо Байден доручив виділити таку суму. Під час діалогів із нашими міжнародними партнерами постійно наголошую, що кращою відповіддю на терор ворога є сила", – написав він.

Військова допомога США Україна

США – один з ключових партнерів України, що надає військову допомогу для протидії російській агресії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, з моменту приходу до влади Джо Байдена США надали військову допомогу вже на 19,7 млрд доларів.

Зокрема, в середині жовтня стало відомо, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках ще одного пакету допомоги - на 725 млн доларів.

1 листопада стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму в 400 мільйонів доларів.

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