Він висловив вдячність президенту США, очільнику Пентагону та всьому американському народу за підтримку України.

Новий пакет військової допомоги США допоможе ЗСУ ще ефективніше звільняти Україну від окупантів.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи нову допомогу Сполучених штатів на суму 625 млн доларів.

Як наголосив Резніков, найкраща нагорода для Української армії за успішний наступ – це радість визволених українців.

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"А новий пакет допомоги у сфері безпеки від США на суму 625 мільйонів доларів допоможе нам ще ефективніше звільнити нашу землю", - підкреслив міністр.

Він подякував президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та усім людям Сполучених Штатів Америки за цю підтримку України.

Новий пакет військової допомоги від США: деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 млн доларів.

Зокрема, президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно.

Так, анонсований президентом США пакет допомоги у сфері безпеки включає додаткове озброєння, в тому числі HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

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