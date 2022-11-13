Він буде приблизно того ж обсягу, якими були попередні пакети допомоги.

США готують новий пакет військової допомоги для України.

Про нього оголосять найближчими тижнями, заявив журналістам радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", — зазначив Салліван.

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За його словами, США, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки Україні.

Радник президента США додав, що другий пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, якими були попередні.

Наразі Білий дім консультується з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.

Допомога США Україні

Як писав УНІАН, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділили на допомогу Україні понад 25 млрд доларів.

1 жовтня американський лідер підписав закон про продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік. Він передбачає виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад 12,3 млрд доларів.

4 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

В середині жовтня стало відомо, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках ще одного пакету допомоги - на 725 млн доларів.

1 листопада повідомлялося, що американські законодавці обговорюють новий великий пакет допомоги для України, голосування за який має відбутися до січня. Попередньо, називається сума в 60 мільярдів доларів.

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