Зупинка допомоги відбулася на тлі значного посилення російських повітряних атак.

Рішення США призупинити поставки зенітних ракет істотно вплине на здатність України протистояти російським ракетним і дроновим атакам. Про це повідомляє Financial Times.

Автор публікації наголошує, що рішення Вашингтона з’явилося буквально через три дні після найбільшого ракетно-дронового удару росіян по Україні за весь час війни і загалом на тлі ескалації останніх місяців.

"Ми розраховували на багато з цих систем, як нам і обіцяли. Це суттєво впливає на наше планування", — сказав виданню на умовах анонімності український військовий чиновник. Він попередив, що американці поставили під загрозу цивільну інфраструктуру України.

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За словами чиновників, рішення Пентагону призупиняє передачу Україні:

десятків зенітних ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів;

понад 100 багатоцільових ракет Hellfire та протиповітряних ракет AIM, призначених для використання наземними зенітно-ракетними комплексами NASAMS та винищувачами F-16;

протитанкових гранатометів AT4;

близько 250 реактивних снарядів GMLRS, які запускаються установками HIMARS та M270 MLRS.

У Пентагоні офіційно не підтверджували список зброї, яку припинили постачати Україні.

США зупинили поставки ключової зброї

Як писав УНІАН, напередодні західні ЗМІ повідомили про рішення Пентагону призупинити поставки деяких зенітних ракет та високоточних артилерійських боєприпасів Україні. Йдеться про нову зброю, виробництво якої було профінансовано ще за часів Байдена саме в рамках вже узгодженої військової допомоги Україні. Тепер із заводів її відправлятимуть на склади армії США, а нне в Україну.

У Міністерстві оборони України кажуть, що досі не отримали жодних офіційних повідомлень про зупинку американської допомоги. Зараз українське відомство намагається з’ясувати це питання у своїх американських колег.

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