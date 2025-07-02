В оборонному відомстві наголосили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинку поставок зброї.

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку постачання погодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Зараз це питання намагаються пряснити безпосередньо у американців. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони України в Telegram.

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні", - зазначають в МО України.

У міністерстві кажуть, що вони "звернули увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги" від Сполучених Штатів і зараз зʼясовують "актуальні фактичні обставини постачань". Зокрема Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

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"Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", - зазначають в пресслужбі міністерства.

Разом з тим у відомстві зауважили, що "окремі особи в Україні", які коментують ситуацію, "з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними".

"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - наголосили в Міноборони.

США зупинили допомогу Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією NBC News, США призупинили постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) та високоточних боєприпасів.

Ці дані підтвердила одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі. Вона зазначила, що "рішення ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце". Його ухвалили після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку США надають іншим державам.

У зв’язку із зупинкою постачання ключових видів зброї із США, Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля.

За інформацією пресслужби МЗС, зустріч з Гінкелем провела заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца. Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації з боку РФ агресії та терору проти України.

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