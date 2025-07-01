Це рішення було ухвалено з ініціативи керівника політичного департаменту Пентагону, пише видання.

Пентагон призупинив постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів Україні. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на обізнані джерела.

"Рішення було прийнято з ініціативи керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів Міністерства оборони, яке викликало занепокоєння, що загальна кількість артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї зменшується", – йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників видання, початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної під час адміністрації Байдена, було ухвалене ще на початку червня. Проте воно набирає чинності лише зараз – "у той час, коли Україна відбиває одні з наймасштабніших російських атак ракетами та дронами по цивільних об’єктах у Києві та інших містах".

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Пентагон і Білий дім не відповіли на запит журналістів про коментар.

Видання наголошує, що рішення Пентагону призупинити частину поставок викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі США. Там побоюються, що країна залишиться вразливою перед новими ударами з повітря з боку Росії.

"Ці боєприпаси – суміш засобів протиповітряної оборони і високоточної зброї, які надходили в Україну протягом більшої частини останніх двох з гаком років. Озброєння – це поєднання двох різних потоків підтримки, яку США надавали Україні за часів адміністрації Байдена. Частина надходить від скорочення поточних запасів, коли Міністерство оборони отримує гроші для якнайшвидшого поповнення цих боєприпасів. Друга – в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній. Ці гроші використовуються для укладання контрактів на постачання зброї для українського уряду", – пояснюється в матеріалі.

Автори додають, що всі кошти з фонду були розподілені ще за каденції Байдена – просто поставки зброї здійснюються у міру готовності законтракторваних систем.

"Адміністрація Трампа не зверталася з проханням про нову допомогу, хоча, за словами посадовця з адміністрації, коштів, передбачених ще за Байдена, Україні вистачить ще на кілька місяців", – додають у Politico.

Допомога Україні: інші новини

Німецьке видання Welt повідомляє, що Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України. Вони будуть готові до використання вже найближчими місяцями. Зазначається, що ці дрони зможуть атакувати цілі на відстані в понад 1000 км.

Кількома днями раніше, напередодні саміту НАТО в Гаазі, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявляв, що Україна отримає від союзників безпекову допомогу на понад €35 мільярдів. За його словами, "європейські та канадські союзники активізувалися".

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