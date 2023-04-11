Злиті документи Пентагону свідчать про те, що американська розвідка не надто оптимістична у прогнозах щодо успіхів ЗСУ.

Проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що військові "значно відставатимуть" від початкових цілей очікуваного контрнаступу.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на "злитий" у мережу секретний військовий документі Пентагону. Невтішна для України оцінка з грифом "цілком таємно" датована початком лютого цього року.

Ця оцінка розвідки кардинально відрізняється від офіційних заяв адміністрації Байдена про боєздатність української армії.

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"Злитий" документ прогнозує скромний успіх у майбутньому контрнаступі України. Зазначається, що стратегія Києва полягає у відвоюванні територій на сході і просуванні на південь, щоб розірвати сухопутний коридор Росії до Криму. Однак американська розвідка прогнозує, що російські оборонні укріплення в поєднанні з "постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів з боку України, ймовірно, ускладнять просування вперед і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу".

Інформація, викладена у документі, була отримана за допомогою агентурної та радіотехнічної розвідки, ймовірно, із застосуванням секретних методів, що використовуються ЦРУ та Агентством національної безпеки. Офіційні особи відомств відмовилися від коментарів.

Як повідомляє видання, перспективи скромного результату весняного наступу підкріплені засекреченою оцінкою Національної ради з розвідки. З цією оцінкою нещодавно ознайомили вузьке коло осіб на Капітолійському пагорбі. Розвідники зауважили, що Україна навряд чи зможе відвоювати стільки ж території, скільки Київ відвоював минулої осені під час приголомшливого прориву на сході і півдні країни, повідомляють джерела.

Анонімні американські чиновники повідомили, що після ознайомлення з інформацією "злитого" документа американські чиновники провели переговори з українською стороною, щоб переконатися, що амбіції Києва щодо наступу відповідають його можливостям. Ці перемовини нібито відбулися в середині березня під час телефонної розмови між генералом Марком А. Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, Джейком Салліваном, радником президента з національної безпеки, міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми українськими колегами.

Джерела стверджують, що усі сторони вийшли з цих розмов з відчуттям, що Україна починає розуміти обмеження того, чого вона може досягти в наступі. США скептично оцінюють можливість розриву сухопутного коридору окупантів до Криму, але сподіваються, що логістику окупантів буде знищено.

Витік документів Пентагону

7 квітня низка американських ЗМІ повідомила про масштабний витік даних щодо контрнаступу України. Документи містили дані про потреби ЗСУ та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат.

Союзники впевнені, що "злив" організувала Росія. Пентагон вже почав пошуки "крота". CNN писав, що Україна нібито змінила свої плани щодо військових операцій після публікації цих документів.

За даними розслідувачів Bellingcat, секретні матеріали були розміщені вперше на Discort не пізніше січня 2023 року. Наразі встановити особу того, хто це зробив, для розслідувачів не вдалося.

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