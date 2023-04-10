У вільному доступі були дані до певних проблем Києва під час підготовки контрнаступу.

Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній "витік" секретних документів Пентагону. Як повідомляє CNN, таку інформацію виданню надало джерело близьке до президента Володимира Зеленського.

У матеріалі ідеться про викриття США у їхньому шпигуванні за союзниками. Документи, котрі були розкриті внаслідок "витоку", показують масштаби прослуховування не лише ворогів, а і ключових партнерів, у тому числі і Україну, Ізраїль та Південну Корею.

Це шпигунство викликало занепокоєння у американських чиновників, котрі побоюються погіршення стосунків з союзниками. Окрім цього тепер під загрозою чутливі джерела для отримання інформації.

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У суворо секретних документах розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни , коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян. Це відбулося у той момент, коли Вашингтон і Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.

Інші документи показують масштаб проникнення США в російське міністерство оборони та ПВК "Вагнера". Отримання інформації відбулося в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.

У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прес-секретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".

"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.

"Витік" секретних документів Пентагону: що відомо

Як повідомляв УНІАН 7 квітня, у мережі з’явилася секретна інформація Пентагону щодо планування українського контрнаступу. У них містилася у тому числі інформація про потреби Збройних Сил України станом на кінець березня.

У ГУР заявили, що панікувати не варто. Велика частина "злитої" інформації була взята з відкритих джерел та містить корисну для Росії дезінформацію.

У Американському Інституті вивчення війни заявили, що "витік" даних про контрнаступ ЗСУ показав, наскільки сильно росіяни його бояться.

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