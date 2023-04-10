Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній "витік" секретних документів Пентагону. Як повідомляє CNN, таку інформацію виданню надало джерело близьке до президента Володимира Зеленського.
У матеріалі ідеться про викриття США у їхньому шпигуванні за союзниками. Документи, котрі були розкриті внаслідок "витоку", показують масштаби прослуховування не лише ворогів, а і ключових партнерів, у тому числі і Україну, Ізраїль та Південну Корею.
Це шпигунство викликало занепокоєння у американських чиновників, котрі побоюються погіршення стосунків з союзниками. Окрім цього тепер під загрозою чутливі джерела для отримання інформації.
У суворо секретних документах розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни , коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян. Це відбулося у той момент, коли Вашингтон і Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.
Інші документи показують масштаб проникнення США в російське міністерство оборони та ПВК "Вагнера". Отримання інформації відбулося в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.
У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прес-секретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".
"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.
"Витік" секретних документів Пентагону: що відомо
Як повідомляв УНІАН 7 квітня, у мережі з’явилася секретна інформація Пентагону щодо планування українського контрнаступу. У них містилася у тому числі інформація про потреби Збройних Сил України станом на кінець березня.
У ГУР заявили, що панікувати не варто. Велика частина "злитої" інформації була взята з відкритих джерел та містить корисну для Росії дезінформацію.
У Американському Інституті вивчення війни заявили, що "витік" даних про контрнаступ ЗСУ показав, наскільки сильно росіяни його бояться.