Поки незрозуміло, як Вашингтон буде виправляти ситуацію, яку багато хто вже називають одним з найбільших провалів американської розвідки.

Високопоставлені офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні, пише Politico з посиланням на джерела у США і Європі.

Після публікації невідомими особами даних про контрнаступ ЗСУ високопоставлені представники американської розвідки, Держдепартаменту і Пентагону зв'язалися зі своїми колегами в інших країнах, щоб розвіяти побоювання з приводу публікації розвідданих.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону питання про те, як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж.

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За словами джерел, станом на ранок понеділка офіційні особи США повідомили союзникам, що адміністрація веде розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти весь масштаб витоку.

Також повідомляється, що Україна давно турбується про те, що інформація, якою вона ділиться з США, виходить у відкритий доступ. "Цей випадок показав, що українці були в цьому абсолютно праві. Американці зараз винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати", - сказав один з європейських чиновників на умовах анонімності.

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон буде виправляти ситуацію, яку багато хто вже називають одним з найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

"Спосіб витоку і зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати хоч якийсь випадок, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку з файлами Сноудена, - сказав Politico колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією.

Витік даних Пентагону - що відомо

NYT 7 квітня з посиланням на джерела в Пентагоні повідомив про масштабний витік даних щодо контрнаступу України. Документи, розміщені у Telegram та Twitter містили дані про потреби ЗСУ та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат.

Однак, як дізналася команда Bellingcat, секретні матеріали Міноборони США були розміщені вперше на Discort не пізніше січня 2023 року. Наразі встановити особу того, хто це зробив, для розслідувачів не вдалося.

На Заході впевнені, що за зливом даних стоїть Росія, а Пентагон вже почав пошуки проросійського "крота". CNN писав, що Україна нібито змінила свої плани щодо військових операцій після публікації цих документів.

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