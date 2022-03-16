Озброєння було надано країнами-партнерами НАТО.

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО надали Збройним силам України системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити українське небо від російських крилатих ракет.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого представника США.

Мова йде про зенітно-ракетні комплекси радянських часів: "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

Ці системи мають більшу дальність, ніж у ракет Stinger, що дозволить збивати ворожі крилаті ракети.

Озброєння було надано країнами-партнерами НАТО. Наразі незрозуміло, як ці системи будуть повернуті країні-постачальнику.

Вашингтон погодився на передачу Україні систем ППО після скандалу, що американський президент нібито особисто наклав вето на винищувачі МіГ-29 для ЗСУ, щоб не провокувати Росію.

Офіційно у США використання МіГ-29 у протистоянні України з Росією назвали недоцільним. За оцінками Пентагону 11 березня, у ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до початку війни.

Україна не втратила винищувачі, тому що використовувала безпілотники і ракети класу "земля-повітря".

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