Україна не втратила винищувачі, тому що використовувала безпілотники і ракети класу "земля-повітря".

Адміністрація Байдена консультується з європейськими партнерами з приводу передачі українським захисникам удосконалених систем ППО й іншого сучаснішого озброєння.

Про це повідомляє The Washington Post.

Обговорення тривають напередодні запланованої поїздки глави Пентагону Ллойда Остіна у Словаччину, яка разом з Польщею та Румунією погодилась допомогти Україні зброєю.

Словаччина також володіє добре знайомим для українців зенітно-ракетним комплексом С-300, який застосовують для збиття літаків противника.

За даними джерел видання, Пентагон може домовитися зі Словаччиною про використання ширококолійних залізниць для передачі гуманітарної допомоги і палива.

Раніше The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів "МіГ-29", щоби не провокувати Путіна.

Журналістів така реакція верхівки США обурила: вони припустили, що російський президент міг розцінити позицію Байдена як сигнал неготовності самого НАТО.

40 сенаторів звернулися до американського глави з вимогою якнайшвидше організувати нову військову допомогу Україні, зокрема передати пілотовані і безпілотні літаки, С-300 і Stinger. В іншому випадку, заявляли парламентарі, Росія може досягнути переваги у небі.

Наразі, за оцінками Пентагону, у ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до початку війни.

Україна не втратила винищувачі, тому що використовувала безпілотники і ракети класу "земля-повітря".

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