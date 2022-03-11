Повітряний захист України дуже ефективний проти російських військ, вважають у Пентагоні.

Неназваний представник Міноборони США назвав українську повітряну оборону від агресора ефективною і креативною. Про це повідомляє видавництво CNN.

У ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до початку війни, повідомляє представник Пентагону. Україна не втратила винищувачі, тому що використовувала безпілотники і ракети класу "земля-повітря".

"Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються і як використовують наявну авіацію", - сказав чиновник.

ВПС України використовує недорогі безпілотники, які можуть літати поза зоною дії радарів. Це дуже ефективна і маневрена платформа проти наземних військ РФ.

Також українці з великим успіхом використовують ракети класу "земля-повітря", вважає представник Пентагону. "Вони стежать за тим, у що стріляють, переміщують речі, вони дуже спритні. І це довело свою ефективність", - сказав чиновник.

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