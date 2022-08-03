Як наслідок – ліквідовано 7 ворожих вантажівок з боєприпасами та 2 автомобілі охорони

Військовослужбовці ЗСУ провели успішну спецоперацію з ліквідації військової техніки окупантів поблизу російських кордонів.

Про це повідомив командир загону ССО "Азов Харків" Анатолій Сидоренко.

Висунувшись до району виконання завдання, "азовці" встановили цілі та навели на них артилерію, внаслідок удару якої було знищено 7 вантажівок з боєприпасами та 2 автомобілі охорони окупантів.

Додамо, що бойовий підрозділ "Азов Харків" було офіційно сформовано наприкінці травня. До його складу входять переважно харків'яни, в тому числі ті, хто став на захист України у 2014 році.

Росіяни, ймовірно, створюють умови для наступу на Харків

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW). Російська армія протягом кількох місяців утримувала позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи та може використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Утім, як зазначають експерти, вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область або Харків, враховуючи темпи просування росіян на Донбасі та проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

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